Neue Anteilklasse QC Partners: 4% Ausschüttungsziel p.a. für Top-Performance-Fonds

Frankfurt am Main (ots) - Der Frankfurter Asset Manager QC Partners hat für den Volatilitätsfonds QCP Funds - VolatilityIncome eine neue Anteilklasse mit einem Mindestziel für die jährliche Ausschüttung aufgelegt. Der QCP Funds - VolatilityIncome B (WKN A2PQU1), der halbjährlich mindestens 2,0% des Nettoinventarwertes (NAV) an die Anleger ausschütten soll, kann ab sofort über Banken und gängige Fondsplattformen erworben werden. Das jährliche Ertragsziel beträgt in der Kombination aus Kursgewinn und Ausschüttung 8-10%. Advisor des Fonds ist Thomas Altmann, CFA, Partner und Leiter des Portfoliomanagements von QC Partners. Ziel der neuen Anteilklasse ist es, Anlegern regelmäßig möglichst stabile und planungssichere Ausschüttungen zu bieten.



Langfristig erfolgreich