Bei einigen Aktien aus dem Automobil-Umfeld gab es in den letzten Wochen nach vorangegangenen Kursstürzen deutliche Erholungsbewegungen - so auch bei der Aktie der STS Group. Zwischen dem 17. Oktober 2019 und dem 15. Januar kletterte der Aktienkurs des Unternehmens von 3,911 Euro auf 6,959 Euro. Nachdem der Aktienkurs von STS aber drei Tage in Folge an der hier liegenden 200-Tage-Linie nicht weiter voran kam, schaltete das Papier am ...