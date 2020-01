Schon über Nacht mit steigenden Terminkontrakten auf die Indizes an der Wall Street und einer Trendwende am Aktienmarkt in Hongkong erreichte der Deutsche Aktienindex auf den außerbörslichen Handelsplattformen ein neues Allzeithoch. Nach der Bestätigung im laufenden Handel kurz nach dem Start bröckeln die Kurse zwar leicht wieder ab, aber mit dem neuen Rekord wurde aus technischer Sicht ein Verkaufssignal aus einer Top-Bildung erst einmal abgewendet.

Die Börsen-Ampeln stehen damit alle auf grün. Schlechte Nachrichten wie die Ausbreitung des Coronavirus in Asien werden gekauft. Wenn solche Risiken schnell abgeschüttelt werden, deutet das auf einen starken Aktienmarkt hin. Der Ausbruch des Virus kann zwar eine schwere Belastung für die Weltwirtschaft werden, wenn die Situation außer Kontrolle gerät. Es ist aber auch so, dass das Virus die erste wirkliche Schlechtwetterwolke in diesem neuen Börsenjahr ist, dass den bislang strahlend blauen Börsenhimmel ein wenig eintrübt.

DAX mit festem Hebel folgen [Werbung] Ich erwarte, dass der DAX steigt... +8 +20 +23 Ich erwarte, dass der DAX fällt... -25 -50 -136 Verantwortlich für diese Werbung ist die Deutsche Bank AG. Die Wertpapierprospekte und Basisinformationsblätter zu diesen Produkten erhalten Sie über www.xmarkets.db.com. Disclaimer