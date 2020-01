Chinas Geldpolitiker dürften ihren gut gefüllten Werkzeugkasten zunächst nur wenig nutzen.

In diesem Sammelsurium unterschiedlicher Massnahmen stellt sich zwangsläufig die Frage, welches der zentrale Leitzins der People’s Bank of China (PBC) ist.



Eine Antwort darauf liefert unsere Analyse, die zunächst den Umbruch beleuchtet, in dem sich Chinas Geldpolitik seit Jahrzehnten befindet. Dabei zeigt sich, dass aktuell zwar noch die Mindestreservesätze im Vordergrund stehen. Immer grössere Bedeutung kommt jedoch der 1-jährigen Medium Term Lending Facility zu, die ihrerseits in ferner Zukunft vom kurzfristigen Reposatz der Notenbank abgelöst werden dürfte. Der Werkzeugkasten der PBC ist somit gut bestückt. In Anbetracht unseres positiven Konjunkturausblicks sollten die Währungshüter aber vorerst nur oberflächlich hineingreifen müssen.

Leitzins – welcher Leitzins?

Die chinesische Wirtschaft ist durch den Handelsstreit mit den USA gehörig unter Druck gekommen, woraufhin sich Peking zu einer Reihe von Stützungsmassnahmen gezwungen sah.



Neben der Fiskalpolitik (Steuersenkungen, Ausgabenprogramme) kam dabei auch die Geldpolitik zum Einsatz. An prominenter Stelle fungierte hier bis zuletzt der Mindestreservesatz als Steuerungsinstrument. Seit April 2018 wurde er in mehreren Schritten deutlich von 17% auf 12,5% gesenkt (für Grossbanken), was im Finanzsystem Liquidität im Umfang von ca. 5.000 Mrd. Yuan (≈ 650 Mrd. EUR) freigesetzt und sich in sinkenden Zinsen niedergeschlagen hat. Die jüngste Reduktion wurde erst vor wenigen Wochen am 1. Januar bekannt gegeben.

Allerdings nutzte die People’s Bank of China (PBC) nicht nur den Mindestreservesatz als Stellschraube. Auch mehrere Refinanzierungssätze wurden nach unten angepasst. Im November vergangenen Jahres senkten die Währungshüter beispielsweise die 1‑jährige Medium Term Lending Facility zum ersten Mal seit Anfang 2016 (um 5 Bp auf 3,25%). Wenig später folgte eine Reduk­tion des Zinssatzes für 7-tägige Repoge-schäfte der PBC in gleichem Umfang (auf 2,50%). Beide Massnah­men führten zu günstigeren Refinanzierungs­kon­di­tio­nen für die Geschäftsbanken und stellen entsprechend ebenfalls geldpolitische Lockerungen dar. Um die Verwirrung komplett zu machen, gab die People’s Bank of China schliesslich mehrfach Rückgänge der sogenannten Loan Prime Rate (LPR) bekannt – das ist der Zins für 1-jährige Kredite, den Geschäftsbanken ihren bonitätsstärksten Kunden verrechnen.