Gröschls Mittwochskommentar: 04/2020

"Dass der Markt bzw. dessen Entwicklung in der Regel mit einer eher univariaten Gleichung zu erklären ist, haben wir ja bereits hinlänglich besprochen. Wir reden bzw. schreiben zwar immer gern über Gemengelagen, aber in Wahrheit ist das meistens eh alles viel zu kompliziert, um es tatsächlich in die Preisbildung einfließen zu lassen. Nun, nachdem wir in das Jahr 2020 eigentlich hauptsächlich auf Spuren des Momentums aus 2019 hineingetappst sind, scheint sich jetzt mit dem chinesischen Corona-Virus eine Geschichte abzuzeichnen, die uns bewegen könnte. Das eine oder andere Finanzmedium hat jedenfalls schon empfohlen, die Händler mögen doch die Playbooks aus dem Jahr 2003 (SARS) aus den Archiven holen….

Natürlich ist die medizinische/epidemiologische Beurteilung meine Sache nicht, abgesehen davon handelt (bzw. früher handelte ;-)) der Markt gewöhnlich Einschätzungen der möglichen Entwicklung und nicht die bereits hervorgekommen Fakten. Was wissen wir also? Ein wenig nervös dürften alle sein, da man zumindest nach offiziellen Informationen den Ursprung des Virus zwar lokal festmachen konnte, den Ur-Wirt aber noch nicht identifiziert hat. Der zweite, ebenfalls nicht unproblematische, Faktor ist die Tatsache, dass das Virus von Mensch zu Mensch übertragen werden dürfte, man also mit Schweine- oder Vogelschlachtungen nicht viel erreichen wird. Eine einfache Lösung sohin nicht zur Verfügung steht. Eine mögliche Potenzierung erfährt das Ganze durch das herannahende chinesische Neujahrsfest und die damit verbundene Reisetätigkeit hunderter Millionen von Chinesen. Flugzeuge eignen sich ja bekanntlich besonders gut, um Viren möglichst effizient rund um den Globus zu verbreiten. Pandemie ist hier das Stichwort (das sich keiner sagen traut, aber an das alle denken)…

Soweit so klar. Erschwerend kommt in autokratischen Systemen, die sehr pyramidal geführt werden, immer die Tendenz dazu, Fehler zu vertuschen bzw. Informationen erst dann weiterzugeben, wenn es wirklich nicht mehr anders geht. Wurden außerhalb von China inzwischen Fälle in den USA, Australien und Taiwan bestätigt, spricht das offizielle China bisher von 400 Infektionen und 9 Toten. Die Dunkelziffer (unbestätigte Rumors!), die bereits seit gestern Früh herumgegeistert, sprach von 1.700 infizierten Personen. Es scheint also so, dass wir die absoluten Zahlen, die aus China kommen, wie wahrscheinlich meistens, eher vergessen können. Beim Wirtschaftswachstum etc hat sich eingebürgert die Veränderung und die Tendenz zu beobachten und daraus Rückschlüsse auf die tatsächlichen Entwicklungen zu ziehen.