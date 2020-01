Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis konnte sich an den Vortagen zunächst erholen, scheiterte dann aber bereits an der Hürde bei 65,73 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.Daraufhin sei der mittelfristige Aufwärtstrend zuletzt fast wieder erreicht worden.Es biete sich zunächst noch moderater Spielraum bis in den Bereich 64,00 USD, bevor die Bullen dort wieder im Vorteil wären. [ mehr