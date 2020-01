VST Building Technologies meldet einen neuen Auftrag. Erstmals komme eine Bestellung aus Dänemark, so das österreichische Unternehmen am Mittwoch. „Für ein Sanierungsprojekt im Wohnimmobilienbereich in Kopenhagen wurden nun vom dänischen Bauunternehmen Tscherning Betong A/S insgesamt rund 6.000 Quadratmeter VST-Wände geordert und VST mit Montageleistungen beauftragt”, so VST. Das Auftragsvolumen beziffert die Gesellschaft auf ...