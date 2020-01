Neue Signale für Stabilisierung der Konjunktur im Euroraum

Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Index der ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland - der erste Sentimentindikator für das noch junge neue Jahr - ist im Januar kräftig von 10,7 auf 26,7 Punkte gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.Das sei der höchste Wert seit viereinhalb Jahren. Zwar erwarte in Bezug auf die kommenden sechs Monate immer noch eine absolute Mehrheit der Umfrageteilnehmer eine unveränderte konjunkturelle Situation in Deutschland. [ mehr