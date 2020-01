Die Aktien von Pyrolyx werden zukünftig nur noch an der australischen Börse handelbar sein. Die derzeit noch laufende Notierung in Düsseldorf soll eingestellt werden. Mit Ablauf des 28. Februar wird die Notierung im Primärmarkt der Börse Düsseldorf eingestellt. Im allgemeinen Freiverkehr steht das Handelsende am 31. August an, wie die Gesellschaft am heutigen Mittwoch mitteilt.„Von März bis August 2020 sind die Aktien der ...