Ende 2019 hat Morphosys bei der FDA in den USA einen Zulassungsantrag für Tefasitamab gestellt. Bit Mitte 2020 soll es von der US-Behörde eine Entscheidung zu dem Krebsmittel geben. Zu dieser Zeit soll auch in Europa bei der EMA ein Zulassungsantrag eingereicht werden.Mit Incyte hat man bereits einen Vermarktungspartner für Tefasitamab gefunden. In den USA werden die Partner die Vermarktung gemeinsam durchführen, außerhalb ...