Daimlers vorläufige Zahlen für das Jahr 2019 kommen an der Börse nicht gut an. Im Handel am Mittwochvormittag kommt der Aktienkurs des schwäbischen Autobauers unter Druck, aktuell hat sich das Minus aber auf 0,89 Prozent reduziert und die Daimler Aktie notiert bei 45,985 Euro. Das bisherige Tagestief für den DAX-Wert ist bei 45,39 Euro angesiedelt. Mit der Entwicklung setzt der Aktienkurs des süddeutschen Unternehmens die ...