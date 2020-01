Entsprechend würde der Verlauf eines abc zu Gold besser passen. Wir warten mal noch den heutigen Handel ab und entscheiden dann, ob wir die Alternative nun zur primären Erwartung erheben. Was das bedeutet? Ganz einfach, wenn wir durchbrechen, nutzen wir beim Anschlagen unserer Indikatoren die nächste Möglichkeit zum Nachkauf und werden unsere Position verdoppeln. Gleichzeitig mit den nachgezogenen Stopp haben wir dann keine Möglichkeit mehr beim Stopp out Geld zu verlieren.

Sollte die Welle B voranschreiten, kaufen wir zu einem tieferen Preis, nahe der dann kommenden bullischen Trendwende. In beiden Fällen schicken wir zum Einstieg per Mail eine Kurznachricht für Sie sie sich anmelden können.

CHART GOLD:

Statistik Gold:

Auch im Silber können wir entpannt auf die Handelswoche blicken. Wir sind mit unseren Positionen abgesichert auf dem Einstiegspreis. Aktuell gibt es eigentlich keine Gefahr, wenn Sie die Einstiege richtig genutzt haben. Wir verdoppeln die Position wenn wir uns stabilisieren und durchbrechen. Wir kaufen nach wenn Szenario zwei einer moderaten Korrektur eintrifft und wir lassen uns einfach ausstoppen wenn die Korrektur größer ausfällt und positionieren uns dann komplett neu.

CHART Silber

Silber entwickelt sich weiter im Rahmen der Erwartung, auch wenn im gestrigen Handel ein kleiner Abverkauf angestoßen werden konnte. Welle b in Rosa sollte sich zumindest in den $18.50 Bereich ausdehnen, bevor wir in der finalen Welle c der Korrektur den Tradingbereich anlaufen werden. Auch dazu verschicken wir dann eine Kurznachricht per E-Mail mit allen Daten zum Einstieg.

