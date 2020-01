Die Aktie von K+S steht am Morgen massiv unter Druck. Das Papier des Düngemittelproduzenten verliert 8,6 Prozent auf 9,24 Euro. Vor allem ein Analystenkommentar drückt auf die Stimmung am Markt. Dieser kommt von Bank of America.Die Experten nehmen die Coverage der K+S-Aktie auf. Ihr erstes Rating für den Titel lautet „underperform“. Das Kursziel liegt bei 4,20 Euro. Damit hat die Aktie aus Sicht der Amerikaner ein massives ...