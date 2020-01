Wirecard – sogenannter Monster-Call verdoppelt sich

Liebe Leser, in unserem Börsenbrief haben wir uns in dieser Woche ausführlich mit Wirecard beschäftigt. Daniel erklärt in 15 Minuten in 15 Minuten wie die aktuelle Kursentwicklung zustande kommt, wie die Szenarien für die Sonderprüfung sind und was man aus Aktien wie Tesla für Wirecard an Erkenntnis gewinnen kann. Unseren Dienst können Sie hier abonnieren und testen. Unser Monster-Call hat sich in den letzten 3 Tagen erneut! verdoppelt. 100% Gewinn. Hier der Originalbeitrag! Wie kann das sein? Nun – Volatilität ist das Zauberwort. Unser Spezialgebiet und Ihr seht, was damit möglich ist. Es ist unser Anker, den wir täglich im Börsenbrief aufgreifen.

Die Aktie hält sich zur Wochenmitte nah an 130 Euro.