Die Zeit titelte vergangene Woche „Elektroautos könnten Verbrenner 2030 überholen“. Als Quelle wurde eine vielzitierte Studie der Boston-Consulting-Group (BGC) genannt. Doch die Untersuchung rechnet sowohl reine Elektroautos (Battery Electric Vehicles = BEV) als auch sämtliche Hybridfahrzeuge (Plug-in Hybrid Electric Vehicle = PHEV; Hybrid Electric Vehicle = HEV und Mild-Hybrid Electric Vehicle = MHEV) zusammen. Korrekt ist: Hybride UND Elektroautos könnten reine Verbrenner bis 2030 überholen.

Ferdinand Dudenhöffer, Automobilexperte der Universität Duisburg-Essen, erklärte exklusiv gegenüber wallstreet:online: „Derzeit stellen alle Hersteller die reinen Verbrenner Stück für Stück auf 48-Volt Hybride um. Das System ist überschaubar an den Kosten und wird daher eine große Verbreitung erlangen. Zusätzlich sind die Toyota Hybrid Modelle sehr weit verbreitet und steigen ebenfalls in ihren Verkäufen. BEV und Plug-In werden bis 2030 durch sogenannte NEV-Quoten in China stark getrieben und in Europa durch die 60 Gramm CO2/km-Vorgabe für PKW-Neuwagen ab 2030. Damit sind eher zwei Drittel bis drei-Viertel im Jahr 2030 der weltweiten verkauften Neuwagen BEVs, PHEVs, HEVs und MHEVs – wobei klar angemerkt HEV und MHEV keine Elektroautos sind, sondern eben Hybride, die allenfalls 1-2 km rein elektrisch fahren können.“