Vage Aussagen des Starbucks-CEO Kevin Johnson, dass man zukünftig mehr Speisen auf Pflanzenbasis anbieten wolle, ließen gestern die Beyond Meat Aktie an der US-Börse Nasdaq in die Höhe schießen. Der Kursanstieg des Lebensmittelkonzerns bis auf 129,55 Dollar (Schlusskurs 129,18 Dollar, +18,38 Prozent) brachte aber kein neues Hoch im Zuge der laufenden Rallye, die am 7. Januar einsetzte und das Papier bis auf 135,23 Dollar am 14. ...