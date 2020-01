NEW YORK (dpa-AFX) - Der in China ausgebrochene Coronavirus scheint am Mittwoch die US-Börsen nicht mehr zu zügeln. Am Vortag noch von den Epidemie-Sorgen belastet, wird der Dow Jones Industrial mitunter gestützt auf starke Zahlen des IT-Riesen IBM freundlich erwartet. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex eine halbe Stunde vor dem Auftakt 0,3 Prozent höher auf 29 292 Punkte.

Mit einem soliden Start würde der Dow wieder - wie auch seine New Yorker Indexkollegen S&P 500 und Nasdaq 100 - auf Tuchfühlung zu weiteren Rekorden gehen. Die bisherigen Bestmarken beim Dow und dem marktbreiten S&P datierten mit 29 373 beziehungsweise knapp 3330 Punkten vom Freitag. Der Nasdaq 100 war am Vortag bis auf 9187 Zähler gestiegen.