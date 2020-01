Die Hoffnung auf eine Eindämmung des Coronavirus in China nährt an der Börse die Erholung heute nach den Verlusten gestern. Wenigstens konnten die Vorgaben aus Asien und den USA dem Deutschen Aktienindex zum Handelsstart noch zu einem neuen Allzeithoch verholfen, für viel mehr reichte es nicht.

Bei 13.640 Punkten liegt nun die neue Bestmarke, von der der Markt im Handelsverlauf wieder ein ganzes Stück zurückkam. Die an der Wall Street anhaltende Aufwärtsdynamik kommt nicht wirklich an der Frankfurter Börse an. Ein weiteres Mal kann sich damit der DAX nur die Rücklichter von Dow Jones und S&P 500 anschauen.



Wenn das Virus jetzt eingedämmt werden kann, werden die wirtschaftlichen Folgen recht begrenzt bleiben. Sicherlich wird es einige Fluglinien und die Tourismusbranche treffen. Der chinesische Tourismus ist stark gewachsen und vor dem chinesischen Neujahrsfest werden viele Menschen vorerst von einer Reise nach China absehen.



Was den Gesamtmarkt angeht, bleiben Anleger darauf konditioniert, jegliche Rücksetzer zu kaufen. Es ist in den vergangenen Monaten die einzige Möglichkeit gewesen, günstiger in den Aktienmarkt einzusteigen. Stärkere Korrekturen hat es schon lange nicht mehr gegeben.