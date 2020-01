NFON übernimmt Onwerk-Aktivitäten

NFON übernimmt per Asset Deal Aktivitäten der Onwerk GmbH aus Mannheim. Unter den übernommenen Mitarbeitern seien acht hochqualifizierte Entwickler und Softwarearchitekten. „Die beiden Gründer und bisherigen Geschäftsführer der Onwerk GmbH, Marc Brauel und Jens Doose, bleiben an Bord und werden die Weiterentwicklung des Produktportfolios der NFON AG aktiv mit vorantreiben”, kündigt die Gesellschaft am Mittwoch an.Zu den ...