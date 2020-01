SIW 4/2020: America the Beautiful

Mit seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos hat Donald Trump weniger über die Welt, als über die USA gesprochen. Die USA seien das beste Land der Welt, hätten die boomendste Wirtschaft und seien (selbstverständlich dank ihm) wieder auf dem aufsteigenden Ast. In einem Interview am Rande legte er in Sachen Optimismus noch einmal eine Schippe drauf: Zwar seien viele Beobachter in den USA mit dem augenblicklichen Wirtschaftswachstum von mehr als 2% zufrieden, er selbst gehe jedoch davon aus, …