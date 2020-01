WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch etwas leichter geschlossen. Der ATX fiel um 0,12 Prozent auf 3154,70 Punkte. In einer überwiegend schwachen europäischen Börsenlandschaft ging es auch am österreichischen Aktienmarkt weiter abwärts. Der ATX musste damit bereits seinen vierten Verlusttag in Folge hinnehmen.

Ans untere Ende der Kursliste rutschte in Wien die FACC-Aktie mit einem Abschlag von 2,5 Prozent. Zumtobel verbilligten sich um 2,4 Prozent, und AT&S kamen um 1,9 Prozent zurück. Die Aktie des niederösterreichischen Energieversorgers EVN wurde ex Dividende gehandelt und fiel ebenfalls um 1,9 Prozent.