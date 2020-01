Wirecard – das Monster hat einen Namen

HZ59H8 – empfohlen bei 98 Cent vor nicht mal einer Woche, Kurs jetzt am Abend 2,56 Euro Geldkurs. Das Monster auf Wirecard made by Feingold Research hat einen Namen. Und wirft jetzt 150% Gewinn ab seit Empfehlung. Hier nochmal zum Nachlesen. In unserem Börsenbrief haben wir eben für unsere Abonnenten ein neues Monster gefunden. Anderer Basiswert, genauso heiß. Wer Lust drauf hat – hier testen oder abonnieren. An Wirecard seht Ihr, wie sehr sich das lohnen kann. Aus 500 Euro Einsatz wären 1250 geworden. Die Kosten für ein Jahr unseres Börsenbriefs locker wieder aus;-). Denn die Aktie hat seit einer Woche per Saldo nichts gemacht. Unser Monster-Schein – plus 150…wir spielen mit der Volatilität, nichts anderes. Und wer mehr zur Volatilität wissen will und lernen, lernen und lernen mag – unser Trainingstag Advanced findet im März statt. Gerne anmelden und Infos anfordern unter info@feingold-research.com, samstags von 9.30 Uhr bis 16 Uhr – Kostenpunkt 399 Euro, Teilnehmerzahl eng begrenzt, da wir ALLE Fragen beantworten und zwar von JEDEM Teilnehmer. Vorher hören wir nicht auf.