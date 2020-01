Photovoltaik als Unternehmen - auf welche Förderungen können Sie zurückgreifen?

In Deutschland wird durch Solarmodule erzeugter Strom auf unterschiedlichen Wegen gefördert, weil sie eine sowohl umweltfreundliche als auch effiziente Ressource darstellt, die eine enorm wichtige Rolle für die Energiewende spielt. Allerdings sind sich Experten bislang darüber uneinig, wie wichtig der grüne Strom im Vergleich zu anderen erneuerbaren Energie ist. Um die Photovoltaik noch effizienter nutzen zu können, wäre es zum Beispiel erforderlich, das Stromnetz noch weiter auszubauen und entsprechend zu steuern, damit alle dezentralen Energiequellen bestmöglich in die Versorgung integriert werden können. Und genau aus diesem Grund können sich die Konditionen für Fördermöglichkeiten immer wieder kurzfristig ändern. Im folgenden Ratgeber stellen wir die unterschiedlichen Varianten der Fördermöglichkeiten und Zuschüsse für Unternehmen vor, die vor allem vom Staat selbst geleistet werden.

Für die meisten Unternehmen - aber auch für Privatpersonen - ist das größte Hindernis beim Kauf einer Photovoltaikanlage der Anschaffungspreis, der je nach Dimension der Anlage zwischen 10.000 und 12.000 Euro betragen kann. Für größere Firmengebäude sind es allerdings oft auch mehr als 20.000 Euro und mehr. Die durchschnittlichen Kosten für die Anschaffung pro Kilowatt Peak, also in Spitzenleistung, haben sich im letzten Jahrzehnt von etwa 5.000 auf rund 1.200 Euro reduziert.

Im Rahmen des Programms "Erneuerbare Energien - Standard" vergibt die staatliche KfW Bank Kredite, die sowohl langfristig ausgelegt als auch relativ zinsgünstig sind. Im Januar 2019 betrug der effektive Jahreszins 1,05 %. Ein KfW Förderprogramm kann nicht nur von Unternehmen, sondern auch von Privatpersonen in Anspruch genommen werden,

Weiterhin empfehlen sich auch die Kfw Förderprogramme "Energieeffizientes Bauen" oder auch "Energieeffizienz Sanieren": Wenn eine energetische Sanierung von Unternehmensgebäuden oder auch beim Kauf von energetisch sanierten Gebäuden lassen sich durch ein entsprechendes Förderprogramm Summen von maximal 100.000 Euro bei einem effektiven Zins von momentan 0,75 % nutzen. Bei einzelnen Sanierungsmaßnahmen lassen sich noch immer bis zu 50.000 Euro beantragen, hier beträgt der Tilgungszuschuss laut Förderprogramm zudem 27.500 Euro. Für Privatpersonen interessant ist darüber hinaus, dass für den Bau bzw. den Kauf eines modernen KfW-Effizienzhauses ebenfalls ein Betrag von 100.000 bei einem effektiven Jahreszins von mindestens 1,11 % drin ist. Eine Alternative stellt das Förderprogramm 430 dar, welches energieeffiziente Gebäudesanierungen Zuschüsse von maximal 30.000 Euro bietet.

Übrigens: Sogar Dachsanierungen auf Firmengebäuden sind förderfähig, wenn sie zwingend zur Installation einer Solaranlage notwendig ist. Wenn ohnehin eine Sanierung geplant ist, ist der Kredit also absolut lohnenswert.

Die KfW-Bank verfügt nicht über Filialen, deshalb müssen entsprechende Anträge immer über die Hausbank gestellt werden. Meist verdient diese deutlich mehr an einem Kredit, das von ihr selbst vergeben wird. Es ist also nicht unüblich, wenn die Bank selbst noch ein Angebot macht. Es ist also sinnvoll, sich das Angebot erst einmal anzusehen, sich aber nicht zu schnell davon überzeugen zu lassen, wenn der KfW-Antrag um einiges preiswerter war. Ganz wichtig ist: Wenn die KfW-Förderung in Anspruch genommen werden soll, muss der Antrag zwingend vor der Investition gestellt werden!