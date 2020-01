Henry Schein - der Medizinkonzern steht kurz vor dem Breakout!

Breakout Trading-Strategie

Symbol: HSIC ISIN: US8064071025

Rückblick: Henry Schein Inc. ist einer der größten Spezialversender von medizinischen Produkten. Vertrieben werden dentale und medizinische Verbrauchsmaterialien, Medikamente, Impfstoffe, Geräte und Einrichtung sowie Software-Lösungen. Außerdem ist das Unternehmen in der Veterinärmedizin tätig und bietet auch in diesem Bereich Produkte für die Praxisausstattung, Medikamente und Futtermitteln an. Zu den Kunden zählen Zahnarztpraxen, Ärzte, Krankenhäuser, Universitäten, Labore, institutionelle Einrichtungen, Regierungsbehörden oder Tierärzte. 2019 hatte die Aktie mit der Bodenbildung zu kämpfen, nun hellt sich das Bild aber zunehmend auf.