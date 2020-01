Der Philadelphia Gold/Silver Index liefert unserer Meinung nach weiterhin eine ganz starke Vorstellung ab. Der aktuellen Konsolidierung bei Gold und Silber musste zwar auch der Philadelphia Gold/Silver Index Tribut zollen und sich von seinem jüngsten Verlaufshoch fürs Erste verabschieden, aber die aktuelle Konsolidierung verläuft in geordneten Bahnen und ermöglicht aus unserer Sicht weiterhin die (rasche) Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle hieß es unter anderem „[…] Nach zähem Ringen nahm der Index nun endlich Maß und übersprang die wichtigen Hürden. Der Ausbruch über die 102 Punkte generierte ein frisches Kaufsignal und bedeutete gleichzeitig den Ausbruch auf ein neues 52-Wochen-Hoch. Die an dieser Stelle thematisierte bullische Keil-Formation (rot), die die erste Phase der Korrektur prägte, ist nun in einen stabilen Aufwärtstrend übergegangen. Die latente Gefahr der Ausbildung einer potentiellen Doppeltopformation (hätte man bei einem Scheitern an der 102er Marke thematisieren müssen) scheint sich nun auch zu verflüchtigen. Dem Ausbruch fehlt es aktuell noch etwas an Relevanz. Insofern gilt, dass jeder Tag oberhalb von 102 Punkten ein guter Tag ist… Wie weit das aktuelle Kaufsignal tragen könnte, zeigt der folgende 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis. Mit dem Ausbruch über die 102 Punkte steht nun die Tür in Richtung des markanten Hochs aus dem Jahr 2016 bei knapp 115 Punkten offen. Mit (vorgelagerten) Gewinnmitnahmen bzw. einer (vorgelagerten) Konsolidierung muss mit Blick auf das exponierte Kursniveau jedoch gerechnet werden. Im Idealfall werden Rücksetzer von der 102er Marke eingedämmt. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Weitere wichtige Unterstützungen verlaufen bei 98 Punkten und 96 Punkten.“

Aktuell hat sich für den Philadelphia Gold/Silver Index eine spannende Gemengelage installiert. Die Konsolidierung bei Gold und Silber läuft, aber der bisherige Verlauf offeriert die Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung beider Edelmetalle. Zudem wirft die anstehende Quartalsberichtssaison ihre Schatten voraus. Für die Gold- und Silberproduzenten wird es bald spannend. Wichtige Impulse sind durch die Veröffentlichung der Ergebnisse – vor allem der der Platzhirsche - zu erwarten. Erste Hinweise, wie das vierte Quartal gelaufen sein könnte, geben bereits die aktuell eintrudelnden Produktionsdaten der Unternehmen.

Kommen wir auf die charttechnischen Aspekte in Bezug auf den Philadelphia Gold/Silver Index zu sprechen. Wir stufen den Philadelphia Gold/Silver Index noch immer als etwas aussichtsreicher ein, als den Arca Gold Bugs Index. Daran hat auch das jüngste Zurücklaufen im Philadelphia Gold/Silver Index nichts geändert, zumal der kurzfristige Aufwärtstrend (grün dargestellt) noch immer intakt ist.

Bis auf über 108 Punkte legte der Index zuletzt zu, ehe die Gewinnmitnahmen einsetzten. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn es dem Index weiterhin gelingen würde, die Zone 102 / 100 Punkte zu verteidigen. Im Bereich von 102 Punkten liegen die beiden Verlaufshochs aus dem August und September 2019 und die 100 Punkte haben eine gewisse psychologische Bedeutung. Ein erster Angriff auf die 100er Unterstützung konnte pariert werden. Damit hat diese Zone an Relevanz gewonnen. Die weiteren wichtigen Unterstützungen liegen unverändert bei 98 Punkten und 96 Punkten. Unterhalb von 96 Punkten ist eine Neubewertung der Lage erforderlich. Auf der Oberseite ist die Aufgabenstellung klar definiert: Der Philadelphia Gold/Silver Index muss über die 108 Punkte auf ein neues Verlaufshoch vorstoßen!