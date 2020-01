Autozone (AZO) winkt kräftig mit der Bärenflagge

Bei der Durchsicht der fundamentalen Kennzahlen fällt auf, dass in den letzten Jahren Umsatz und Gewinn zwar kontinuierlich gewachsen sind, die Eigenkapitalquote aber seit Langem praktisch bei Null liegt.





Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate



Rückblick: Die Aktie hat in den letzten sechs Monaten magere 1,25 Prozent zugelegt, wobei der Kursverlauf sehr volatil war mit einem kräftigen Gap-Up in der ersten Septemberhälfte. Seit dem Allzeithoch direkt danach ging es bergab, ehe sich in der der vergangenen Woche eine Kurserholung in Form einer Bärenflagge einstellte. Aktuell notiert das Wertpapier das Wertpapier knapp unterhalb der gleitenden Durchschnitte.



Chart vom 22.01.2020 Kurs: 1157,33 USD











Meine Expertenmeinung zu AZO



Meinung: Autozone Inc., mit Sitz in Memphis / Tennessee, ist der zweitgrößte Händler von Kfz-Ersatzteilen auf dem US-Markt, ist aber auch in einigen lateinamerikanischen Ländern gut vertreten. In den Verkaufsstätten des Unternehmens werden Markenprodukte der Autohersteller, aber auch Eigenmarken wie Duralast und Valucraft angeboten. Für den Nutzfahrzeugsektor gibt es die Marke TruckPro. Bei der Durchsicht der fundamentalen Kennzahlen fällt auf, dass in den letzten Jahren Umsatz und Gewinn zwar kontinuierlich gewachsen sind, die Eigenkapitalquote aber seit Langem praktisch bei Null liegt. Die nächsten Quartalszahlen werden nach heutigem Stand am 10. März publiziert, so dass auch ein länger laufender Swingtrade durchaus ins Konzept passen würden. Im Idealfall bekäme unsere Short Setup Rückenwind durch eine stärkere Korrektur am Gesamtmarkt.



Mögliches Setup: Wir erwarten, dass mit dem Ende der Bärenflagge und dem unmittelbaren Kontakt zu den gleitenden Durchschnitten, eine Trendwende anstehen und ein weiterer Kursverfall kommen könnte. Als Startsignal für unseren Leerverkauf haben wir die Marke von 1145 USD ins Visier genommen, die Notbremsung würden wir beim Überschreiten von 1175 USD ansetzen. Somit bleibt uns ein Risiko von 30 USD, das Gewinnpotential beträgt 95 USD bis zum nächsten Pivot-Tief bei 1040 USD. Daraus resultiert ein gefälliges Chance-Risiko-Verhältnis von 3,2.



Aussicht: BÄRISCH



Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in AZO.



