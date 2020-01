Kurzzeitige Short-Chance

Ausgehend von dem Kursmuster in Form eines ausgeprägten Tops im Bereich von 76,11 Euro kann unterhalb des Kursniveaus von 74,00 Euro ein spekulatives Short-Investment unter der Annahme einer dreiwelligen Korrektur gestartet werden. Ziele sich bei 71,65 und rund 70,00 Euro zu suchen. Anschließend allerdings könnten Käufer rasch wieder zurückkehren und die seit Sommer letzten Jahres etablierte Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Verstärkt wird die Annahme einer baldigen Korrektur durch die Art des Kursverlaufs seit Mitte letzten Jahres, der eindeutig in einem spitzen Keil wiederzufinden ist. Derartige Formationen werden in der Regel gegen die Trendrichtung aufgelöst.