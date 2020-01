Rallye gestartet und Neubewertung eingeleitet!? Auf die Größe kommt es an!

Satte 21% Kursgewinn konnte diese Aktie nach der Bekanntgabe der projektierten Zahlen für 2020 verzeichnen. Für mich steht fest, dass dies der Turnaround für diese Aktie sein muss!

+++ +12.500.0000 Quadratfuß Cannabis Anbaufläche +++ 0,04 Dollar Erzeugungspreis pro Gramm Cannabis +++ CBD Erzeugung zu 1/30 des üblichen Preises +++

Aufbauend auf der 100-jährigen Erfahrung in der Landwirtschaft der Familie Geen beim Anbau von Kirschen, Äpfeln, Ginseng und Pfirsichen plant das Unternehmen den Anbau von qualitativ hochwertigem „Craft-Cannabis“ in kleinen Chargen auf einer Fläche von 66.000 Quadratfuß (6.130 m²) und zusätzlich die Erzeugung von ca. 70.000.000 Gramm Cannabis aus dem Freiland-Anbau auf einer Fläche von vorerst 2,6 Mio. Quadratfuß. (gesamt +12.500.0000 Quadratfuß )

„Die Blaupause für den landwirtschaftlichen Erfolg muss mit der richtigen Standortauswahl beginnen. Es ist das Fundament jeder Landwirtschaft. Als Landwirt in der vierten Generation, der von der fruchtbaren goldenen Meile des Okanagan profitiert, haben wir ein tiefes Verständnis für das Land und wie man es kultiviert und wächst.“ SPEAKEASY-GRÜNDER MARC GEEN

GRÜNDER UND GROSSAKTIONÄR MARC GEEN FREUT SICH ÜBER DEN 21% KURSGEWINN





„Der Markt scheint zu begreifen, dass wir möglicherweise die unterbewertetste Cannabis Firma sind, verglichen mit der der Größe unseres Betriebes!“

SPEAKEASY CANNABIS CLUB*

Das Unternehmen gab gestern bekannt, was es 2020 vor hat:

Cannabis Indoor-Anbau: SpeakEasy hat im November 2019 die Errichtung seiner 10.000 Quadratfuß großen, eigens dafür errichteten Indoor-Anlage abgeschlossen und damit die gesamte Indoor-Anbaufläche auf 50.000 Quadratfuß erweitert. SpeakEasy will in dieser Anlage Premium-Craft-Cannabis anbauen und den Luxus-Cannabis-Markt ansprechen. Große Unternehmen haben begonnen in Kleinserien-Produzenten zu investieren. Zum Beispiel hat Aphria das Unternehmen Broken Coast für 230 Mio. Dollar übernommen.

Cannabis Anbau im Freien: SpeakEasy projektiert, dass Kosteneffizienz in Zukunft von entscheidender Bedeutung sein wird. Das Unternehmen geht davon aus, dass durch den Anbau im Freien Cannabis Blüten für etwa 0,04 CAD pro Gramm und Biomasse für die Extraktion für etwa 0,02 CAD pro Gramm erzeugt werden kann. Das Unternehmen hat kürzlich eine Außenanlage gebaut und eine Lizenz für den Anbau im Freien beantragt, die es voraussichtlich im ersten Quartal 2020 erhalten wird.





CBD-Hanfplantage: SpeakEasy geht davon aus, im Jahr 2020 mindestens 50 Morgen (+200.000m²) Hanf auf einem Feld im Freien zu pflanzen, das im Herbst 2019 vollständig vorbereitet wurde Die Kosten für die Herstellung eines 80% igen CBD-Destillats liegen projektiert unter 1.000 CAD/ kg im Vergleich zu den aktuellen Preisen, die bis zu 30.000 CAD/ kg betragen können.

Extraktionsverarbeitung: SpeakEasy entwickelt eine hochmoderne, 26.000 Quadratfuß große, Extraktionsanlage, die voraussichtlich im dritten Quartal 2020 fertiggestellt sein wird. Sobald das Unternehmen in Betrieb ist, rechnet man damit bis zu 350.000 kg Cannabis jährlich zu verarbeiten.

Zeitplan für die Fertigstellung des Projekts im Jahr 2020:

Q1 – Anpassung der Freilandlizenz, Hanffeldlizenz und erste Ernte

Q2 – Outdoor Cannabis angepflanzt, Hanffelder angepflanzt

Q3 – LP4 Trockneraufbereitung & Kühlerbau

Q4 – Produkt in den Regalen

NEWS FAZIT:

Eine einfache Rechnung zeigt das Potential mehr als jede Tiefenanalyse. Lassen wir die Craft Cannabis Sparte und die CBD Geschichte völlig außer acht und konzentrieren wir uns blos auf den Freilandanbau.

70 Mio. Gramm x 2,50 CAD (eigene Schätzung) = 175 Mio. CAD Jahresumsatz – Börsenwert von SpeakEasy: 30 Mio. CAD

Würde man die zu erwartenden Umsätze aus der CBD Sparte und Craft Cannabis hinzuaddieren, dann kann man durchaus Umsatzvolumen von weit über 200 Mio. CAD erwarten – also eine solide Spekulation auf einer spektakuläre Unternehmensentwicklung über die nähsten 24 Monate. Aber auch für kürzerfristig denkende Investoren ergeben sich Chancen durch unmittelbar bevorstehende Ereignisse, die einen enorm positiven Einfluss auf den Kurs der Aktie haben sollten (Lizenzerweiterungen Indoor und Outdoor, Kooperationen, Abnahmeverträge uvm)

Original Foto SpeakEasy Cannabis



THE BIG PICTURE

Man fragt sich oft, wo die große Anzahl der Spezialisten bei den „Cannabis-Farmern“ herkommt. Speziell bei Freiland- und Glashausanlagen ist ein starkes landwirtschaftliches Verständnis von großem Vorteil. Dieses Unternehmen ist genau hiermit in der Lage zu punkten – mehr als alle anderen – 120 Jahre landwirtschaftliche Erfahrung – 15 Jahre Praxis im Cannabis Anbau!

SpeakEasy könnte bezüglich Anbaufläche in Kanada die gesamte Konkurrenz aus dem Feld schlagen. Es stehen sage und schreibe 1,17 Millionen Quadratmeter (290 Acres) zur Bewirtschaftung bereit – das sind mehr als 167 [!!!] Fußballfelder (117 Hektar) – verteilt auf Indoor, Glashaus und Freiland!



Original Foto SpeakEasy Cannabis



120 Jahre landwirtschaftliche Erfahrung

15 Jahre Erfahrung beim Anbau von medizinischem Cannabis

290 Acre (117 Hektar oder 1,17 Mio. m²) Fläche



Das sind die drei Eckpunkte, die man in der Cannabisbranche schwer schlagen kann.

Die Masterminds hinter dieser Cannabis-Erzeugungsgesellschaft ist die Familie Geen. Vater Merv Geen ist der Vorstandsvositzende und Sohn Marc Geen bekleidet die Funktion des Geschäftsführers bei SpeakEasy. Die Geens waren in der siebten Generation Hersteller von Fruchtsäften und haben zu diesem Zweck auch eigene Apfelplantagen betrieben. Unter der Marke Sun-Rype wurden zahlreiche Getränke vertrieben – der Bekanntheitsgrad ist in Deutschland mit Punica oder Capri-Sonne und in Österreich mit Rauch gleichzusetzen.

AUF ÜBERNAHME AUSGERICHTET, KONSTRUIERT UND GEPLANT?

Der Cannabis-Gigant Aphria Inc. (TSX: APHA, NYSE: APHA) übernahm Broken Coast Cannabis Inc. für stattliche 217 Mio. CAD. CEO Vic Neufeld, ebenfalls ein Abkömmling einer Farmer-Dynastie, sagte dazu (übersetzt):

Broken Coast bringt eine preisgekrönte Produktion von Kleinserien in Premium-Qualität“ B.C. Bud“

Die Anbaufläche war zum Zeitpunkt der Übernahme eigentlich (verglichen zum bezahlten Übernahmepreis) relativ klein (26.000 sq ft). Der im Sommer durch SpeakEasy fertiggestellte Ausbau wird kombiniert mit dem bestehenden LP1-Gebäude (gesamt 63,000 sq ft) um das 2,5-fache größer sein!

Der Plan von SpeakEasy ist es, jetzt in der Startup-Phase, exakt in die Fußstapfen von Broken Coast zu treten. In einer Pressemeldung hieß es dazu:

Wie die Bier- und Spirituosenindustrie bewiesen hat, ist der Markt für qualitativ hochwertige Kleinserienprodukte immens … „Craft Cannabis“ ist eine äußerst wertvolle und unterproduzierte Ware, von der Speakeasy profitieren wird.

Die Einschätzung des SpeakEasy-Managements, mit exklusiven Kleinserien im Premiumbereich zu punkten, deckt sich mit der des Aphria-Managements, das bei Broken Coast einen weiteren Kapazitätsausbau veranlasst hat.

Durch die 2,5-mal so große Fläche, die SpeakEasy im direkten Vergleich zu Broken Coast ab Sommer zur Verfügung haben wird, besteht aber die Möglichkeit, eine größere Sortenvielfalt und somit auch eine größere Auswahl für den Endverbraucher anzubieten – ein großes Plus für Speakeasy!

ZUHAUSE IN DER „GOLDENEN MEILE“

Speakeasy Cannabis Club ist in British Columbias renommierter „Goldenen Meile“ im South Okanagan Valley tätig, die für ihre idealen klimatischen Bedingungen gefeiert wird. 290 Acker (117 Hektar) misst die Größe des zur Verfügung stehenden Areals in der Region, welche die Familie Geen seit mehr als 120 Jahren bewirtschaftet. Bei SpeakEasy treffen sich die besten Elemente der Cannabiskultur mit der jahrelangen landwirtschaftlichen Expertise, um das zu tun, was man am besten kann: Landwirtschaft zu betreiben!

Nach 50 Jahren in der Landwirtschaft verstehen wir alle Variablen, mit denen wir uns beschäftigen. Die wichtigsten Komponenten für den Erfolg sind die Mitarbeiter und eine gemeinsame Vision. MERV GEEN – CHAIRMAN

HOCHPREISIGE SPEZIALITÄTEN UND MASSENWAREN-PRODUZENT!

Der Plan von SpeakEasy ist, neben einer Indoor-Anlage für Cannabis-„Spezialitäten“ auch das riesige zur Verfügung stehende Areal als Plantage zu nutzen. Die erzielten Preise für Outdoor-Cannabisblüten sind zwar weitaus niedriger als bei Indoor-Gewächsen, aber dennoch gibt es zwei unschätzbare Vorteile:

Der Preis für die Errichtung einer Freiland-Plantage beträgt 10 Dollar pro Quadratfuß. Dieser liegt bei Glashäusern bei 100-150 Dollar und bei Indoor-Anlagen bei 150-200 Dollar.

GEWALTIGE PRODUKTION

Im Jahr „1“ nach der Freiland-Genehmigung will das Unternehmen schon auf 2,6 Mio. sq ft (240.000 m²) Cannabis anbauen. Diese Fläche kann dann auf 1,14 Millionen Quadratmeter ausgedehnt werden. – Das sind 163 [!!!] Fußballfelder.

Original Foto SpeakEasy Cannabis



AKTIEN STRUKTUR

Die Aktienstruktur ist sehr vorteilhaft für den Anleger. Hunderte Millionen Aktien, manchmal sogar Milliarden, haben viele Unternehmen im Cannabissektor im Umlauf – SpeakEasy hat nur rund 86 Mio. ausgegeben, wovon aber 27 Mio. beim Management und bei den Insidern liegen, +8,5 Mio. Aktien davon allein beim CEO und Vorstandsvorsitzenden.

Geen Familie Insider Besitz / Quelle: Sedi.ca



FAZIT:

Die kurzfristige Chance auf eine Kursverdopplung der Aktie sehe ich aber in einigen latenten und eigentlich schon überfälligen Lizenzmeldungen.

Wachstumsaussichten hat SpeakEasy aber wie kein zweites Unternehmen. Man ist in punkto verfügbarer Fläche fast nicht beschränkt. Und gerade bei Extrakten aus der Hanfpflanze braucht man keine hochgezüchteten Hybride, sondern Masse und das sollte SpeakEasy liefern können.

Das Unternehmen sticht in der Branche durch seine potentielle Größe hervor – das ist eine riesige Chance! Aber auch der „Craft-Cannabis“-Ansatz hat seinen Charme, den die Aktionäre zu schätzen wissen.

Ihr

Helmut Pollinger

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

