Nach dem Siemens-Coup: Gerät jetzt der halbe DAX ins Visier von Fridays for Future?

Das Kohle-Gate

In Australien brennt ein ganzer Kontinent und eine engstirnige Regierung setzt unbeirrt auf die Entwicklung gigantischer Kohleminen. Es ist ein großes Ärgernis – und dann kommt heraus, dass Siemens daran Geld verdient. Da lag es nahe, den Münchener Industriekonzern an den Pranger zu stellen, selbst wenn er eigentlich nur die Signaltechnik für die zugehörige Eisenbahnlinie liefert.

In den Überschriften der Medien hieß es nur, dass Siemens „an eine umstrittene Kohlemine in Australien“ liefere, was natürlich umgehend empörte Reaktionen bei den Lesern auslöste, gerade im Zusammenhang mit den verheerenden Bildern aus „Down Under“. Joe Kaeser reagierte vielleicht medial etwas ungeschickt, aber in der Sache richtig: Er bat Luisa Neubauer, in einem der Aufsichtsgremien mitzuwirken, um ihm dabei zu helfen, Umweltaspekte und die Interessen von Aktionären, Mitarbeitern, Partnern und Kunden in Einklang zu bringen.

Das wollte sie dann aber auch nicht, denn es geht ihr nicht um den Einzelfall, sondern darum, mit dem Vorschlaghammer eine Debatte zu forcieren. Das ist ihr gelungen, und damit das mediale Feuer nicht erlischt, wird neues Brennmaterial gebraucht, sobald sie aus Davos zurückkommt.

Wer als Nächstes ins Visier geraten könnte

Der Effekt bei Siemens war auch deshalb so stark, weil der Konzern ja eigentlich immer betont, dass er Teil der Lösung sein will mit all seinen Effizienztechnologien. Volkswagen (WKN: 766403) als Autohersteller ist ein naheliegenderes Ziel. Die Wolfsburger haben ja auch bereits ihr Diesel-Gate hinter sich und arbeiten seit einiger Zeit intensiv am neuen Image als eifrigster Verfechter der emissionsfreien Mobilität.

Das heißt aber nicht, dass sie bereits aus dem Schneider wären. Schließlich liefert MAN Energy Solutions allerlei Ausrüstung für die Öl- und Gasindustrie und die weitere Tochter TRATON (WKN: TRAT0N) noch immer Offroad-Trucks, die auch in Kohleminen zum Einsatz kommen. Das Gleiche gilt natürlich für die Lkw-Sparte von Daimler (WKN: 710000), wobei dort nicht nur die US-Marke Western Star groß im Kohlegeschäft ist, sondern auch beispielsweise BharatBenz in Indien.