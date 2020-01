Die Anleger nutzen die Unsicherheit über eine mögliche Ausbreitung des Coronavirus als willkommene Gelegenheit, dem Markt die technisch notwendige und darüber hinaus gesunde Abkühlung zukommen zu lassen. Das wenn auch nur kurze Intermezzo des Deutschen Aktienindex auf dem höchsten Niveau seit Januar 2018 hat gestern aus technischer Sicht zumindest die Gefahr einer Trendumkehr gebannt. Das bedeutet aber nicht, dass es jetzt nicht zu einer Korrektur kommen kann – nur ein Ende des Aufwärtstrends ist damit unwahrscheinlicher geworden.

Das erste Zinstreffen der Europäischen Zentralbank steht heute an. Eine Änderung ist nicht zu erwarten. Im Zentrum der Aufmerksamkeit dürfte deshalb die Pressekonferenz mit Christine Lagarde stehen, in der sie den Startschuss für die Überprüfung der Strategie geben könnte, die bis zum Jahresende andauern dürfte. Dabei geht es darum, herauszufinden, ob die Interpretation des Mandats der Preisstabilität vereinbar ist mit einem fixen Inflationsziel von nahe oder bei zwei Prozent. Am Ende könnte dabei ein Preisband herauskommen, dass auch ein temporäres Überschießen der Inflation über dieses Ziel ermöglichen würde. Das wäre ein Freifahrtschein für eine noch lockere Geldpolitik.

Großbritannien ist einem Austritt aus der Europäischen Union am 31. Januar gestern einen Schritt näher gekommen. Das britische Parlament hat den Gesetzentwurf zum Brexit-Austritt ratifiziert. Heute nun dürfte die Queen das Gesetz billigen. Das EU-Parlament wird dann am kommenden Mittwoch über den Vertrag abstimmen. Das britische Pfund hat gegenüber dem US-Dollar einen Boden ausgebildet und befindet sich nun im Aufwärtstrend.

