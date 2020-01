An der Börse beschäftigt man sich wieder viel mit Stimmrechtsmitteilungen zur Wirecard Aktie und neuen Infos zu alten Indien-Geschichten der Gesellschaft. Die entscheidende Nachricht kam gestern aber in einem Interview des „manager magazin” mit dem neuen Chef des Wirecard-Aufsichtsrats, Thomas Eichelmann. Der Ex-Vorstand der Deutsche Börse AG will Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft vergrößern und umbauen. Mehr ...