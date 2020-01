Kann die Bayer-Aktie nach den neuesten Kaufempfehlungen der Experten in den nächsten Wochen zumindest auf 80 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.

Die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) startete mit erheblichen Kursschwankungen in das neue Jahr. Nachdem die Aktie noch am 6.1.20 bei 70,35 Euro einen Tagestiefststand verzeichnet hatte, legte sie bis zum 17.1.20 auf bis zu 76,11 Euro zu, konnte dieses Niveau in den darauf folgenden Tagen aber nicht halten. Als einer der Gründe für den Kursanstieg wurde der in Aussicht stehende Vergleich im Glyphosat-Streit in den USA genannt.

In den vergangenen Tagen wurde die Bayer-Aktie in zahlreichen Analysen mit Kurszielen von bis zu 123 Euro (Baader Bank) als kaufens- oder haltenswert eingestuft. Kann die Bayer-Aktie, die am 22.1.20 schwächer in den Handelstag startete, in den nächsten Wochen auf ihrem Weg zu den hoch gesteckten Kurszielen zumindest wieder auf 80 Euro zulegen, dann können Anleger mit Long-Hebelprodukte hohe Renditen erzielen.