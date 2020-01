Die kanadische Lundin Mining (WKN A0B7XJ) hat die Produktionsprognosen bei allen Metallen, die man produziert, erreicht. Für das laufende Jahr erwartet die Gesellschaft einen starken Anstieg der Produktion.

Im vierten Quartal verzeichnete Lundin einen Kupferausstoß von 67.131 Tonnen Kupfer, sodass im Gesamtjahr 235.498 Tonnen zusammenkamen. Prognostiziert hatte der Konzern 227.000 bis 245.000 Tonnen des roten Metalls. Die Candelaria-Mine in Chile förderte im letzten Quartal 2019 39.221 Tonnen Kupfer und das trotz der instabilen politischen Lage in dem südamerikanischen Land, so CEO Marie Inkster.