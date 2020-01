Deutsche Aktien sind übergeordnet nicht teuer und haben Nachholbedarf. Das nächste Kursziel für den DAX liegt bei 14.500 Punkten.

Als kritische Anleger sollten wir uns fragen, wovor wir uns eigentlich fürchten sollten? Es stimmt zwar, dass der DAX in den vergangenen zwölf Monaten um etwa 25 % nach oben geschossen ist. Richtig ist aber auch, dass er sich dadurch nur aus dem tiefen Tal einer total übertriebenen Korrektur befreit hat. Per Saldo treten wir also seit genau zwei Jahren auf der Stelle, obwohl sich die Firmengewinne in den meisten Branchen sehr ordentlich entwickelt haben.

Wenn wir den DAX als Kursindex betrachten, also ohne die einfließenden Dividenden, wodurch er übrigens mit den meisten globalen Indices vergleichbar wird, befinden wir uns sogar heute noch unterhalb des Hochs von 2018. Schlimmer noch, wir notieren sogar unterhalb des Hochs aus dem Frühjahr 2015 und in fast exakt auf dem Hoch der Internet-Blase des Frühjahrs 2000.

Es ist also weit und breit keine Übertreibung festzustellen - ganz im Gegenteil sehe ich hier ein echtes Trauerspiel, wenn wir die Performance der meisten deutschen Indizes mit den amerikanischen vergleichen.

Das große Bild: warum nervös werden?

Die folgende Grafik vermittelt Ihnen dazu einen Eindruck und zeigt Ihnen, wie groß die Performance Lücke zwischen dem DAX und dem amerikanischen S & P 500 aktuell ist.

Quelle: comdirectbank

Die schwarze Linie zeigt den S & P 500 in den vergangenen Jahren, die grüne den DAX als Kursindex, also ohne Dividenden und macht dadurch den deutschen Index mit dem amerikanischen überhaupt erst vergleichbar.

Wie Sie im linken Bereich der Grafik sehen, konnte der DAX in der ersten Jahreshälfte 2015 noch mit dem S & P 500 Index mitteilten, also vor Bekanntwerden des Diesel-Betrugs und dem Beginn der Autokrise. Besonders deutlich lief die Entwicklung im Jahr 2018 auseinander und auch die Aufholjagd der Börsen seit Neujahr 2019 konnte die auseinanderklaffende Schere nicht verkleinern.

Um etwa 50 % liegt die Entwicklung unseres DAX hinter dem S & P 500 Index. Verursacht wurde die schlechte Entwicklung des DAX vor allem von den kriselnden Banken und Autos. Auch der traditionell sehr exportstarke Maschinenbau hat es in den Zeiten von Handelskriegen nicht gerade einfach. Vor allem von der Innovationskraft dieser Branchen wird die Performance der deutschen Indizes in den nächsten Jahren abhängen.