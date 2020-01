Paions Vertriebspartner Mundipharma hat in Japan von den Behörden die Marktzulassungsantrag für Remimazolam (japanischer Handelsname: Anerem) in der Allgemeinanästhesie erhalten. Aufgrund der Zulassung wird Paion einen Betrag zwischen 1,5 Millionen Euro und 2,5 Millionen Euro von von Mundipharma und Hana Pharm als Meilensteinzahlung erhalten.Aktuell notiert die Paion Aktie mit mehr als 4 Prozent im Plus bei 2,43 Euro, das ...