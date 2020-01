Mit Discount-Zertifikaten auf die MünchenerRück-Aktie können Anleger auch dann zu beachtlichen Renditen gelangen, wenn der aktuelle Höhenflug der Versicherungs-Aktie ins Stocken gerät.

Mit einem Kursanstieg von nahezu 40 Prozent zählte die MünchenerRück-Aktie (ISIN: DE0008430026) in den vergangenen 12 Monaten zu den besten im DAX-Index gelisteten Werten. Nach den relativ moderaten Kursanstiegen in den ersten Monaten des Vorjahres beschleunigte sich der Anstieg seit Anfang August 2019 drastisch. Innerhalb des kurzen Zeitraumes vom 6.8.19 bis zum 22.1.20 legte die Aktie von 210 Euro auf 273,10 Euro um beachtliche 30 Prozent zu.

Die Anlage-Idee: Anleger, die der MünchenerRück-Aktie in den nächsten eineinhalb Jahren zumindest eine stabile Kursentwicklung zutrauen, könnten eine Investition in Discount-Zertifikate in Erwägung ziehen. Wer den Kauf eines Discount-Zertifikates dem direkten Aktienkauf vorzieht, verzichtet auf das unlimitierte Gewinnpotenzial des direkten Aktieninvestments und die in Aussicht stehenden Dividendenzahlungen. Für das Discount-Zertifikat spricht allerdings die Tatsache, dass es auch bei einem stagnierenden oder leicht fallenden Aktienkurs eine Bruttojahresrendite von mehr als sieben Prozent in Aussicht stellt.

Die Funktionsweise: Wenn die MünchenerRück-Aktie am Bewertungstag des Zertifikates auf oder oberhalb des Caps - das ist der maximale Wert, mit dem das Zertifikat am Laufzeitende zurückbezahlt wird - notiert, dann wird das Discount-Zertifikat mit seinem Höchstbetrag von 265 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Das Morgan Stanley-Discount-Zertifikat (ISIN: DE000MC5D956) auf die MünchenerRück -Aktie ist mit einem Cap bei 265 Euro ausgestattet. Bewertungstag ist der 18.6.21, am 25.6.21 wird das Zertifikat zurückbezahlt. Beim MünchenerRück -Aktienkurs von 272,40 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 240,87 Euro kaufen. Der Erwerb des Zertifikates ist somit um 11,57 Prozent billiger als die Anschaffung der Aktie.

Die Chancen: Da das Zertifikat derzeit mit 240,87 Euro zu bekommen ist, ermöglicht es in den nächsten 17 Monaten einen Bruttoertrag von 10,01 Prozent (=7 Prozent pro Jahr), wenn sich Aktienkurs am Bewertungstag nicht mit 2,71 Prozent im Vergleich zu seinem aktuellen Kurs im Minus befindet. Im Unterschied zu Bonus-Zertifikaten ist bei Discount-Zertifikaten ausschließlich der am Bewertungstag relevante Schlusskurs für das Veranlagungsergebnis von Bedeutung.

Die Risiken: Notiert die MünchenerRück-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps von 265 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt. Notiert die Aktie dann unterhalb des Kaufpreises des Zertifikates, also unterhalb von 240,87 Euro, dann wird das Zertifikate-Investment einen Verlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MünchenerRück-Aktien oder von Anlageprodukten auf MünchenerRück-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.