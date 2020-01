Villeroy & Boch nimmt am Donnerstag zu aktuellen Gerüchten in den Medien um einen möglichen Zukauf Stellung. Man prüfe derzeit einen Erwerb der Ideal Standard Gruppe, so das Unternehmen. „Diese Evaluierung befindet sich allerdings noch in einer frühen Phase, und die Gesellschaftsorgane haben weder verbindliche Entscheidungen über das Ob noch über etwaige wirtschaftliche Parameter eines Erwerbs getroffen”, so Villeroy ...