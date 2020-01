Nanogate hat nach eigenen Angaben vom Donnerstag den Aufbau der Technologieplattform N-Glaze in den USA abgeschlossen. An dem US-Standort in Mansfield (Ohio) sei die Serienproduktion von sieben Aufträgen mit mehr als 40 neuen Komponenten angelaufen, darunter Aufträge von fünf neuen Kunden. „Die Projekte werden nach der herausfordernden Anlaufphase 2019 jetzt in vollem Produktionsumfang umgesetzt”, so Nanogate.„Der Aufbau ...