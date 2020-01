Im Handel am Donnerstag gehört die Verbio Aktie an der Frankfurter Börse zu den Top-Titeln. Am frühen Nachmittag liegt der Aktienkurs des Biokraftstoff-Produzenten mehr als 16 Prozent im Plus bei 12,94 Euro. Das ist nicht einmal das Tageshoch, das der Aktienkurs heute am späten Vormittag bei 13,36 Euro erreicht wurde. Auslöser sind Nachrichten des Unternehmens selbst, die gestern nach XETRA-Handelsschluss veröffentlicht ...