Wir begleiten bereits seit geraumer Zeit die Aktie von Advanced Micro Devices bei ihrer fulminanten Hausse. Zuletzt thematisierten wir am 30.12. in der Kommentierung „Advanced Micro Devices - Aktie wie entfesselt“ eine überaus spannende Chartkonstellation, denn die Aktien nahm zum damaligen Zeitpunkt Anlauf, um das markante Hoch aus dem Jahr 2000 zu attackieren...

Entsprechend hieß es in der damaligen Kommentierung unter anderem „[…] Zuletzt löste sich die Aktie von den 42,0 US-Dollar und strebt seitdem unwiderstehlich gen Norden. Mit dem Bereich um 48,0 US-Dollar stellt sich nun allerding ein veritabler Widerstandsbereich in den Weg. Hier liegen die markanten Hochs aus dem Jahr 2000. Ein Ausbruch über diese Zone (und im Idealfall gleich über die psychologisch relevanten 50,0 US-Dollar) würde einer Weichenstellung gleichkommen. Die aktuelle Bewegungsdynamik und die starke Vorstellung der Aktie nähren die Hoffnung auf einen baldigen Test. Dennoch müssen wir trotz optimistischer Grundeinstellung wieder das überkaufte Stadium der Bewegung und das exponierte Kursniveau anführen, um auf die Gefahren von etwaigen Gewinnmitnahmen aufmerksam zu machen. Im besten Fall spielen sich diese nun oberhalb von 42,0 US-Dollar ab, auch ein Test der 37 / 35 US-Dollar wäre noch zu tolerieren.“



(30-Jahres-Chart auf Monatsbasis)

Die Aktie hielt sich in der Folgezeit auch nicht lange an der vermeintlich hartnäckigen Widerstandszone um 48,0 US-Dollar auf und überrannte diesen Bereich. Mit der Fortsetzung der Bewegung bis in den Bereich von 51,9 US-Dollar konnte sich der Wert bereits von der wichtigen Zone lösen. Die Bewegung ist nach wie vor deutlich überkauft. Das exponierte Kursniveau lädt zu Gewinnmitnahmen ein. Rücksetzer sind daher mit einzukalkulieren.

Trotz der überkauften Tendenzen sind noch keine deutlichen Anzeichen einer Top-Bildung auszumachen. Ein Abtauchen unter die Zone um 48,0 US-Dollar wäre ein erster Rückschlag und als Warnsignal zu bewerten. Unter die 42,0 US-Dollar sollte es dann nicht mehr gehen, anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden.

Advanced Micro Devices wird seine Q4-Daten am 28.01. vorlegen. Die Qualität muss stimmen, denn mit dem ambitionierten Kursniveau geht natürlich eine gewisse Erwartungshaltung des Marktes einher…