CK*Trends: Solarenergieerzeugung - von der politischen Sonne beschienen

Seit Jahrzehnten setzen sich engagierte Bürger – wie wir selbst – für Umweltschutz ein, prangern Unternehmen für ihre rücksichtslose Zerstörung der Umwelt an. Gewinne werden in wenigen Konzernen privatisiert, die Kosten in Form der Zerstörung der Umwelt werden der Allgemeinheit aufgelastet.

Der derzeitige Hype um den Klimawandel, den es vorgeblich zu stoppen gilt…was so realistisch ist als würde man den Versuch unternehmen, die Erdrotation anzuhalten…hat bei aller berechtigten Kritik an der damit verbundenen Weltuntergangshysterie handfeste positive Seiten.

Bei allen berechtigten Fragen zur wirklichen Motivation der wirtschaftlichen und politischen Eliten am aktuellen Umdenken kann man es nur begrüßen, dass sich hier endlich etwas verändert. Wenn Unternehmen unter Druck kommen, wenn sie Umweltzerstörung begehen (Beispiel Hambacher Forst): Ja bitte! Wenn die Menschen in größerer Zahl anfangen, sich Gedanken über eine lebens- und schützenswerte Umwelt zu machen: Herzlich willkommen!

Wenn wir wegkommen von Ölförderung und Öltankern und ihren zerstörerischen Folgen (Exxon Valdez): Bitte noch schneller! Und wenn die Jugend der Welt, der wir seit Jahren vorwerfen, sie würde sich für nichts Wichtigeres interessieren als die Frage, wo sie den nächsten WLAN-Zugang findet, plötzlich (Umwelt-)politisch engagiert, wie wir es seit den 70er Jahren nicht mehr gesehen haben, dann kann man da nur applaudieren.

Die Motivation der politischen und wirtschaftlichen Eliten diese Aktivitäten zu fördern, dürften hingegen ganz andere sein. Viele von ihnen würden alles dafür tun, damit der Klimawandel schneller voranschreitet. Sie können es kaum erwarten, an die Rohstoffe unter dem gar nicht mehr so ewigen Eis in Grönland, Sibirien, Alaska und am Nordpol zu gelangen. Hunderte Milliarden Gewinn warten, wenn die Nord-Ost-Passage und die Nord-West-Passage endlich eisfrei werden und die Transportwege der Containerschiffe drastisch verkürzen.

Die für die Menschheit negativen Folgen des Klimawandels sind – bei nüchternen Betrachtung – für die nordamerikanischen Polit- und Wirtschaftseliten völlig unwichtig. Dass Millionen Menschen in der Welt umziehen müssen, weil ihre Heimat zerstört wird!?... das hat bei den zahllosen Bombenkriegen der letzten Jahrzehnte in Irak, Syrien, Libyen, Afghanistan, Jugoslawien – um nur einige exemplarisch zu nennen – niemanden interessiert. Warum sollte das jetzt anders sein? Wenn Menschen in den USA umziehen müssten… aus Sicht der Wirtschaftseliten ist das ein Konjunkturpaket. Neue Häuser, neue Klimaanlagen…