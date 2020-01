Microsoft: Überdurchschnittliche Performance bei geringen Kursschwankungen

Das von Alexander Görzen betreute wikifolio „Potentialwerte“ ist wahrlich kein „typisches“ Musterdepot. Das zeigt allein schon die weit überdurchschnittliche Performance bei dafür überraschend geringen Kursschwankungen. Seit dem Start im Oktober 2018 weist das Portfolio eine Steigerung von bemerkenswerten 136 Prozent sowie einen maximalen Verlust von lediglich 12,6 Prozent aus. Als wikifolio-Zertifikat ist das Musterdepot allerdings erst seit September 2019 investierbar. Und seitdem wurde „nur“ noch ein Kursplus von rund 6 Prozent generiert.

Bei einer „überwiegend langfristigen“ Haltedauer will der erfahrene Trader laut Handelsidee „hauptsächlich Aktien, ETFs und Fonds“ handeln, wobei er den Fokus auf Werte mit einem „hohen Steigerungspotential“ legt. Hebelprodukte und Zertifikate können „meist zur Absicherung“ den Weg ins Depot finden. Gerade vor der Emission des wikifolio-Zertifikats wurde allerdings sehr häufig ein Großteil des gesamten Kapitals in gehebelte Wertpapiere investiert, die schon nach wenigen Sekunden (meist mit Gewinn) wieder abgestoßen wurden. Seitdem das wikifolio investierbar ist, sind derartige Kurzfrist-Trades zumindest in dieser Größenordnung nicht mehr vorgekommen.

Der Trader ist selbst investiert

Das wikifolio ist aktuell sehr breit gestreut in Aktien (77 Prozent Depotanteil) und Exchange Traded Funds (15 Prozent) investiert. Die Top-Werte sind Microsoft und ein ETF auf amerikanische Technologieaktien mit jeweils gut 4 Prozent Gewicht. In das Indexzertifikat haben Anleger – darunter auch der Trader selbst - rund 150.000 Euro investiert.