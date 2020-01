WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag deutlich tiefer geschlossen. Der ATX fiel um 1,04 Prozent auf 3121,98 Einheiten. Damit verbuchte der Index bereits den fünften Verlusttag in Folge. Die Sorgen vor einer rasanten Ausweitung des Corona-Virus aus China und damit verbundene mögliche negative wirtschaftliche Auswirkungen drückten merklich auf die Stimmung. Auf die Ölpreise gingen wegen den Nachfragesorgen am Berichtstag auf Talfahrt.

Ans untere Ende der Kursliste rutschte in Wien die Marinomed-Aktie mit einem Verlust von vier Prozent auf 96,00 Euro. Am Vorabend waren in einem beschleunigten Platzierungsverfahren von drei Aktionären des Unternehmens 105 000 Aktien zu einem Verkaufspreis von je 95,00 Euro veräußert worden.