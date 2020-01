Netflix - der Streaming-Gigant zeigt nach den Quartalszahlen Stärke!

Breakout Trading-Strategie

Symbol: NFLX ISIN: US64110L1061

Rückblick: 2018 ging es für Netflix vom Allzeithoch bei 423 USD bis auf 231 USD in Richtung Süden. Die am Dienstag Abend veröffentlichten Quartalszahlen des Unternehmens ,sorgten zunächst nicht für eine Kurs-Euporie, obwohl der Umsatz im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal um 31 Prozent auf 5,5 Milliarden Dollar gestiegen ist. Der Streaming-Pionier hat mit 167 Millionen bezahlten Abos so viele Kunden wie nie zuvor. Am Donnerstag machte Netflix nun mit einer Power-Candle auf sich aufmerksam.