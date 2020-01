Bitcoin/Ethereum – Wir sehen das Flakschiff unter den Kryptowährungen bekanntlich in einer korrektiven Aufwärtsbewegung in deren Anschluss in Bitcoin noch einmal deutlich tiefere Notierungen anstehenden, bevor der Markt einen nachhaltigen Boden ausbaut. Folglich haben wir am Montag einen Teilverkauf von 50% unserer Gesamtposition mit +14.18% Kursgewinn vorgenommen.

ETH:

Auch in Ethereum werden wir vorsichtig und haben hier einen Teilverkauf von 50% mit +16.05% Kursgewinn vorgenommen. Wir sehen den Markt bekanntlich mitten in einer Gegenbewegung und werden die aktuelle Position erst wieder ausbauen, sobald uns eine Bestätigung für den Startschuss einer weiteren Rally vorliegt. Sobald es soweit ist in den Positionen nachzulegen verschicken wir eine Kurznachricht mit allen Daten zum Einstieg per E-Mail an unseren Verteiler.

Was ist jetzt zu tun? Abwarten und sich kostenlos anmelden in unserem Verteiler. Wenn Sie das tun, erhalten Sie zum richtigen Zeitpunkt, wenn unsere Indikatoren Anschlagen eine Kurznachricht per Mail zugeschickt, mit allen relevanten Daten zum Einstieg sodass Sie dies nur noch selbst umsetzen müssen. Wir begleiten Sie dann konstant beim weiteren Positionsmanagement und bei Nachkäufen sowie anschließend beim richtigen Zeitpunkt zum Verkauf.

Wollen Sie beim nächsten Trade dabei sein und selbst unsere Renditen einfahren? Dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de