Die Klimaschutzgewinner - PlugPower, DynaCERT, Hexagon

Das Thema E-Mobilität und Wasserstoff wird in Politik & Wirtschaft energisch vorangetrieben und viele Investoren und Aktionäre konnten in den letzten Monaten sehr hohe Gewinne erzielen. Gefragt sind Unternehmen, die CO2-Emmissionen reduzieren und dabei auch nachhaltig Gewinne erwirtschaften. Der Mangel an Infrastruktur und deren Finanzierung , sei es für E-Ladesäulen oder Wasserstofftankstellen, hemmt derzeit aber noch die Endkonsumenten auf die Alternativen zu Benzin oder Diesel zu zusehen. Solange die Infrastruktur für E-Mobilität und Wasserstofftankstellen nicht flächendeckend zur Verfügung steht, wird die Umsetzung von verordneten Emissionsreduzierungen im Automobilbereich schwer einhaltbar sein.Weiterlesen auf: www.derfinanzinvestor.de