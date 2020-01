Der Chip-Riese Intel hat gestern nach US-Börsenschluss seine Bücher zum 4. Quartal geöffnet. Wie bei den Veröffentlichungen der letzten 6 Quartalsergebnisse konnte Intel die Erwartungen der Analysten wieder übertreffen. Der Quartalsumsatz stieg um 8 % im Jahresvergleich auf 20,20 Milliarden US-Dollar. Hier wurden 19,20 Milliarden US-Dollar erwartet. Die earnings per share konnten von 1,12 US-Dollar um 41% auf 1,58 US-Dollar gesteigert werden. Der Fokus der Analysten liegt auf dem Markt-Segment der Rechenzentren, wo kräftige Zuwächse von 19 % verzeichnet wurden (Im Vorfeld wurden im Vergleich nur 6% erwartet). Diese Zuwächse haben den Rückgang im PC-Geschäft mehr als kompensiert. Intel hatte jüngst zugegeben, im PC-Geschäft den Nachfrageschub vor dem Auslaufen der Unterstützung des Betriebssystems Windows 7 unterschätzt zu haben. Trotzdem konnte 2% an Zuwachs erwirtschaftet werden. Nachbörslich konnte der Kurs um 6% zulegen.

Seit der Subprime-Krise befindet sich der Aktienkurs von Intel in einem Aufwärtstrend, der partiell von längeren Seitwärtsphasen unterbrochen wird. Der langfristige Trend entspricht einer jährlichen Verzinsung von rund 14 %. Am 20.12.2019 konnte der Kurs die obere Begrenzung der seit Mitte 2018 aufrechten Seitwärtsrange bei 58,60 US-Dollar überwinden und neue all time highs markieren. Dieser Range ging ein beträchtlicher Kursanstieg ab Mitte 2017 voraus, der die EPS- Steigerung im Ausmaß von 124 % im Jahre 2018 vorwegnahm. Die Marke von 58,60 US-Dollar bildet einen starken Support, weil sie bei der letzten Konsolidierung nicht mehr unterschritten wurde. Als mittelfristiges Ziel nach den überraschenden Quartalszahlen könnte der Fibonacci-Level bei 71,54 US-Dollar fungieren.



Von dieser Entwicklung kann mit einem Call-Optionsschein profitiert werden.

Der ausgewählte Call-Optionsschein mit der WKN ST9W96 weist eine durchschnittliche Implizite Volatilität von 24,72 % auf. Nachdem der Bewertungstag am 18.09.2020 liegt, kann der Zeitwertverlust Theta (-0,0017 Euro/Tag) in den kommenden Wochen für die Strategie vernachlässigt werden.