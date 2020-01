Wirecard – Neue Chance im Jahr 2020

Wirecard ist immer noch ein Dax-Neuling, aber bereits in aller Munde. Die Aktie ist vor allem durch ihre extreme Volatilität aufgefallen. Nach dem deutlichen Kurseinbruch im vergangenen Jahr gibt es nun Anzeichen, dass es demnächst wieder bergauf gehen könnte.

Wer im DAX eine nervenaufreibende Aktie sucht, der ist bei Wirecard an der richtigen Adresse. Seit dem Aufstieg des Bezahldienstleisters aus Aschheim in den Leitindex vor knapp anderthalb Jahren sorgen die Bayern für Schlagzeilen. Obwohl das Geschäft brummt, läuft nicht alles glatt. So glauben Hedgefonds, dass es bei den Geschäftszahlen nicht mit rechten Dingen zugehe und es zu umfangreichen Scheingeschäften gekommen sei. Vor allem die wiederholten Bilanzfälschungsvorwürfe der Financial Times sorgten für eine extrem hohe Volatilität der Aktie.