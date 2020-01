Nächster Deal: EMX kauft weitere Royalties hinzu!

Der Royalty-Konzern EMX Royalty (2,32 CAD | 1,60 Euro; CA26873J1075) begann das Jahr 2020 mit einem hohen Cash-Bestand. Am Ende des dritten Quartals, nach den neuesten zugänglichen Zahlen, waren 74 Mio. CAD in der Kasse des schuldenfreien Unternehmens. Grund war der Verkauf eines Explorationsprojekts im fernen Osten Russlands durch eine Tochtergesellschaft. EMX investierte dort insgesamt rund 13 Mio. USD. Dieses Beispiel des Malmyzh-Projekts zeigt die Geschäftsidee. Das Management um Vorstandschef David Cole und die erfahrenen Geologen suchen nach aussichtsreichen Explorationsgrundstücken. Diese werden dann gekauft und weiter untersucht. Steigt der Wert durch die gezielte Exploration, wird die Liegenschaft gegen Cash, Abstandszahlungen, Lizenzvereinbarungen und teilweise auch Beteiligungen an den übernehmenden Unternehmen verkauft.

Breites Portfolio

Dabei schaut EMX Royalty nicht nur auf Goldprojekte. Auch Kupfer und andere Industriemetalle gehören zur Palette. Derzeit unterteilen sich die Aktiva in etwa 40 Prozent Gold, 28 Prozent Kupfer und 32 Prozent sonstige Industriemetalle. Dabei liegen die geografischen Schwerpunkte auf den USA und Skandinavien. Selbst das aktuell besonders beachtete Edelmetall Palladium hat bei den Kanadiern seinen Platz. Denn in Schweden im Slättberg-Projekt befindet sich eine ganze Menge an Platinmetallen sowie Nickel. EMX hat Slättberg, wo sich immerhin 16 historische Minen befinden, an das Bergbauunternehmen Sienna Resources verkauft. Die Gegenleistung waren ein Royalty von 3 Prozent und eine Beteiligung (im ersten Schritt 3 Mio. Aktien) an Sienna. Sienna kann einen 0,5-Prozent-Anteil des Royalty (NSR) für 1,5 Mio. CAD zurückkaufen, so dass EMX dann ein reduziertes 2,5-prozentiges-Royalty behalten würde.

Neue Zukäufe von Lizenzen (Royaltys)

Mitte Januar machte EMX dagegen selbst seine Schatulle auf. Für rund 1,5 Mio. Dollar kauften die Kanadier dem Explorationsunternehmen Revelo Resources 20 Royalty-Vereinbarungen (NSR) ab. neun davon beziehen sich auf Explorationsprojekte, die Revelo selbst bearbeitet beziehungsweise in Besitz hat. Die anderen elf Royaltys beziehen sich auf Projekte von anderen Unternehmen. Ein Beispiel ist ein Royalty von 2 Prozent auf die zukünftige Produktion im Victoria Norte-Gold-Silber-Kupfer-Molybdän-Projekt des großen Silberkonzerns Hochschild Mining. Langfristig besitzen somit zumindest einige dieser Lizenzen das Potenzial, zukünftigen Cash-Flow zu generieren. Positiv ist für EMX zudem, dass Revelo Resources einen Teil der Kaufsumme zur Tilgung eines Kredits hernehmen wird. Dabei handelt sich um eine Leihe von EMX an Revelo in Höhe von 520.000 CAD.