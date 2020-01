Ein Blick auf den Kursverlauf seit Anfang 2018 offenbart einen vorläufigen Höhepunkt bei 160,55 Euro, in der zweiten Jahreshälfte ging es dann in einen Abwärtstrend hinein. Dieser dauerte bis Sommer letzten Jahres an, innerhalb dessen wurde ein Verlaufstief von 49,13 Euro markiert. Seither aber befindet sich die Aktie von Siltronic jedoch wieder im Aufschwung, beißt seit einigen Wochen aber im Bereich der Widerstandszone aus Anfang letzten Jahres noch die Zähne aus. Dabei ist die runde Kursmarke von 100,00 Euro zum Greifen nah und könnte bei einem nachhaltigen Ausbruch schon bald in der Aktie zu sehen sein.

Bullen sollten jetzt durchgreifen

Noch tut sich die Siltronic-Aktie mit einem nachhaltigen Ausbruch über das Widerstandsniveau von 93,52 Euro schwer, allerdings verleiht die zu heute gerissene Kurslücke Hoffnung auf einen baldigen Ausbruch. Sollte dieses Unterfangen in den nächsten Stunden gelingen, würde sofortiges Aufwärtspotenzial zunächst an die Aprilhochs bei 93,76 Euro freiwerden, darüber würden schließlich die Jahreshochs aus 2019 bei 98,56 Euro und womöglich die runde Marke von 100,00 Euro auf die Agenda rücken. Um bestmöglich an dem bevorstehenden Kaufsignal zu partizipieren, kann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA7YK5 zurückgegriffen werden. Die mögliche Rendite-Chance bis zu dem Jahreshoch beliefe sich dann auf 235 Prozent. Ein Verbleib von Siltronic in der Handelsspanne der letzten Wochen ist als neutral zu bewerten. Erst ein Kursrutsch unter 85,00 Euro und somit den 50-Tage-Durchschnitt würde Abwärtspotenzial in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts bei 79,56 Euro freisetzen. Darunter müsste noch einmal die Unterstützung bei 75,00 Euro als Support herhalten.